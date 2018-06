Corruptiezaak Shell in Milaan gaat door

Gepubliceerd op | Views: 334

MILAAN (AFN/RTR) - De Italiaanse corruptiezaak over de olie- en gasbedrijven Shell en Eni in Nigeria gaat door. Een verweer van Shell en vier oud-managers wegens procedurele fouten werd verworpen door de rechtbank in Milaan. De volgende zitting staat gepland voor 20 juni.

De vorige maand begonnen zaak draait om betalingen in 2011 door Shell en Eni rondom de toewijzing van het olieveld OPL-245 aan de bedrijven. De in totaal 1,3 miljard euro zou door de Nigeriaanse regering zijn doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.

OPL-245 bevat naar schatting zo'n 9 miljard vaten olie. De productie is nooit op gang gekomen. Shell en Eni ontkennen dat er iets verwijtbaars is gebeurd.