Nieuwkomer Adyen schittert op Damrak

welk signaal geeft dit?



Hebben ze (= insiders) het verkeerd ingeschat wat de waarde is of zijn de gekken het blind aan het kopen. Ik zeg niet dat dit de nieuwe world online zijn. Want die gasten zijn nuchterder dan toen. Er is natuurlijk een schaarste en nu ook heel veel publiciteit voor het aandeel.

de tijd zal het ons leren wat het is. Maar nu zitten we er midden in.

Ik sta zeker nu niet aan de koop kant. zijn er opties op te krijgen? Ik ben en blijf een optie fan. hhhaaa



proficiat met de beurs gang... "duimpje"