Europese beurzen gaan licht vooruit

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen toonden woensdagmiddag kleine plussen. In Amsterdam speelde nieuwkomer Adyen zichzelf behoorlijk in de kijker. De handelsdag staat verder vooral in teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die naar verwachting na sluiting van de Europese beurshandel de rente zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de loop van de middaghandel 0,4 procent hoger op 565,00 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 807,92 punten. Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent.

De aandelen van fintechbedrijf Adyen vonden gretig aftrek bij beleggers aan het Damrak. Omstreeks 15.50 uur noteerde de debutant op 479,65 euro. Dat is wel 100 procent meer dan de introductieprijs van 240 euro per aandeel. De beursgang van Adyen, dat onlinebetalingen verwerkt voor klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify, is de grootste in tijden op Beursplein 5.

ASML

Een van de grootste stijgers in de Amsterdamse hoofdindex was chipmachinemaker ASML. Die won 2,4 procent na een adviesverhoging. Philips ging daarnaast 0,4 procent vooruit. Het zorgtechnologiebedrijf kondigde de overname aan van het Britse Remote Diagnostic Technologies (RDT).

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een plus van 4,5 procent. De Franse overheid wil Air France helpen om concurrerender te worden en de luchtvaartmaatschappij bijstaan in de onderhandelingen met de vakbonden. Bij Air France is het al tijden onrustig door een reeks stakingen vanwege een slepend loonconflict en het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei.

Just Eat

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor Just Eat. Het maaltijdbestelbedrijf ging bijna 6 procent onderuit in Londen, nadat branchegenoot Deliveroo forse uitbreidingsplannen uit de doeken had gedaan. Takeway noteerde in Amsterdam 1,2 procent in de min. Zwaargewicht Glencore (plus 3,6 procent) was juist een winnaar op de Britse beurs. Het mijnbouwconcern heeft een herstructurering aangekondigd van zijn in problemen verkerende Afrikaanse koperbedrijf Katanga Mining.

De euro was 1,1771 dollar waard, tegen 1,1793 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 65,99 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 75,69 dollar per vat.