Wall Street begint vlak aan Fed-dag

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn woensdag vlak geopend. Beleggers op Wall Street zijn erg voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente dan verder verhogen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel vrijwel onveranderd op 25.319 punten. De brede S&P 500 kwam ook nauwelijks in beweging op 2787 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent vooruit naar 7715 punten.

Het rentebesluit wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. Het zou de tweede renteverhoging van dit jaar zijn. Fed-voorzitter Jerome Powell komt later met een toelichting. Daarbij wordt nauwlettend gekeken naar opmerkingen over het toekomstige beleid. De Fed heeft aangegeven voor dit jaar op drie rentestappen te rekenen. In de markt wordt gespeculeerd dat de rente dit jaar vier keer verhoogd kan worden.

AT&T

Verder staat de media- en entertainmentbranche in de schijnwerpers. Een Amerikaanse rechter heeft toestemming gegeven voor de overname van mediaconcern Time Warner (plus 3,7 procent) door telecomgigant AT&T (min 4 procent). De deal ter waarde van 85 miljard dollar stuitte eerder nog op mededingingsbezwaren.

De uitspraak heeft ook gevolgen voor Comcast (min 3,9 procent) en 21st Century Fox (plus 7,7 procent). Mediabedrijf Comcast zou een bod voorbereiden op grote delen van branchegenoot Fox, maar wilde alleen een bod doen als de deal tussen AT&T en Time Warner goedgekeurd zou worden.