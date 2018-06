Stryker ontkent gesprekken Boston Scientific

Gepubliceerd op | Views: 292

KALAMAZOO (AFN/BLOOMBERG) - Maker van medische apparatuur Stryker zegt niet in gesprek te zijn met branchegenoot Boston Scientific over een overname. Maandag steeg Boston Scientific nog flink op de beurs naar aanleiding van geruchten over een overname.

Beide bedrijven wilden aanvankelijk niet reageren. Stryker kwam woensdag met een verklaring naar buiten, waarin het ontkende dat er gesprekken plaatsvinden. Boston Scientific lijkt zich daardoor op te kunnen maken voor een flinke daling zodra de beurzen in New York opengaan.

Een eventuele samensmelting zou de zoveelste zijn in de sector waarin ook Philips actief is. De consolidatie in de markt moet ervoor zorgen dat bedrijven marktaandeel winnen en daardoor een sterkere positie krijgen ten opzichte van ziekenhuizen, artsen en klinieken.