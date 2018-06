Winst Trafigura gehalveerd

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Grondstoffenhandelaar Trafigura heeft zijn winst in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar gehalveerd. Het gaat om het slechtste resultaat in de eerste zes maanden van een jaar in zeker vier jaar tijd.

Trafigura, dat in Singapore is gevestigd maar ook een hoofdkantoor heeft in Amsterdam, had vooral last van lagere opbrengsten uit de handel in olie, ondanks een stijging in de handelsvolumes. De fors hogere inkomsten uit de metalendivisie werden daardoor tenietgedaan.

De nettowinst kwam uit op 222 miljoen dollar, een daling van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 29 procent tot 87 miljard dollar, al is de omzet vooral een afspiegeling van de grondstoffenprijzen. De brutowinstmarge zakte van 1,84 tot 1,13 procent.