quote: !@#$!@! schreef op 13 jun 2018 om 11:53:

Dan hebben de begeleidende banken toch heel slecht hun werk gedaan als het aandeel gelijk 100% stijgt ? Nogal veel geld laat je dan liggen door de ipo veel te laag te prijzen.

Dan hebben de begeleidende banken toch heel slecht hun werk gedaan als het aandeel gelijk 100% stijgt ? Nogal veel geld laat je dan liggen door de ipo veel te laag te prijzen.

De plaatsing heeft maar een beperkte free float opgeleverd, die ook nog eens uitsluitend bij grote institutionele partijen is geplaatst. Die kiezen niet voor speculatie, maar voor een strategisch belang. Wellicht hebben ze op voorhand bedacht dat ze een deel van hun belang verkopen, als ze hier winst op kunnen nemen. Ik denk dat het op dit moment dus vooral speculatie en een een beperkt aanbod is, wat de prijs zo opdrijft. World-Online praktijken dus, lijkt me zo.