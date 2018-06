Verbetering arbeidsmarkt in eurozone

Gepubliceerd op | Views: 324 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Europa

LUXEMBURG (AFN) - De arbeidsmarkt in de eurolanden is in het eerste kwartaal verbeterd. De werkgelegenheid in de eurolanden groeide in doorsnee met 0,4 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, zo bleek uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat.

In totaal hadden 157,2 miljoen mannen en vrouwen in de eurolanden afgelopen kwartaal een baan. Dat is het hoogste niveau ooit gemeten. Voor de gehele Europese Unie gaat het om 237,9 miljoen werkzame mannen en vrouwen, eveneens een record.

De sterkste verbetering werd gemeten in Roemenië en Malta met plussen van 1,9 en 1,3 procent. Voor Nederland werd een plus van 0,8 procent gemeld.