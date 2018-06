Britse inflatie blijft gelijk

Gepubliceerd op | Views: 223 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in mei gelijk gebleven op 2,4 procent op jaarbasis. Dat meldde het Britse statistiekbureau. De kerninflatie stabiliseerde eveneens, op 2,1 procent. De Britse centrale bank mikt voor volgend jaar op een niveau van 2 procent.

De brandstoffenprijzen stegen het snelst in meer dan zeven jaar. Ook vliegtickets werden, zoals gebruikelijk rond Pasen, wat duurder.

Analisten van ING denken dat de nieuwe inflatiegegevens niet veel veranderen aan het rentebeleid van de Britse centrale bank. ,,We gaan ervan uit dat de Bank of England nog steeds een voorkeur heeft om de rentetarieven tamelijk spoedig te verhogen als dat mogelijk is." Een rentestap in augustus ligt voor de hand.

De Britse producentenprijzen stegen in mei op jaarbasis met 2,9 procent, tegen 2,7 procent een maand eerder.