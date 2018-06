Gepubliceerd op | Views: 317

AMSTERDAM (AFN) - De chemietak van AkzoNobel is begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek in het Zweedse Stenungsund. Het gaat om een zogeheten demonstratiefabriek, waar wordt onderzocht of nieuwe productietechnieken commerciële potentie hebben.

De vestiging in Stenungsund is specifiek gericht op een nieuwe technologie voor de productie van ethyleenamines en afgeleide producten. De gepatenteerde productiemethode maakt volgens AkzoNobel Specialty Chemicals kostenbesparingen mogelijk.

AkzoNobel verkoopt op dit moment ethyleenamines voor de agrochemische industrie, verzorgingsproducten en de papierindustrie. Met de nieuwe technologie wil het bedrijf ook grondstoffen maken voor epoxyhars, smeermiddelen en chemicaliën voor de olie-industrie.

AkzoNobel is momenteel bezig met de verkoop van zijn divisie Specialty Chemicals aan de Amerikaanse investeerder Carlyle. De verfreus verwacht dat die transactie aan het einde van dit jaar is afgerond.