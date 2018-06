Deliveroo paait restaurant met eigen bezorger

Gepubliceerd op | Views: 362 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - Maaltijdbezorger Deliveroo heeft zijn eisen aan restaurants versoepeld. Die mogen vanaf volgende maand hun eigen bezorgers gebruiken om via Deliveroo bestelde maaltijden thuis te bezorgen. Met de nieuwe dienst Marketplace+ hoopt het Britse bedrijf het aantal aangesloten restaurants in Nederland met 50 procent te kunnen laten groeien. Nu heeft Deliveroo 1500 aangesloten restaurants.

Restaurants kunnen volgens Deliveroo een nieuw publiek aanboren. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de 1900 bezorgers de voor Deliveroo maaltijden aan huis brengen.

De nieuwe dienst komt in eerste instantie beschikbaar in Amsterdam, waarna later de andere dertien steden waar het bedrijf bezorgt volgen. Deliveroo stelt met de nieuwe dienst makkelijker uit te kunnen breiden naar nieuwe gebieden.

Ook in andere landen zoals België, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Australië versoepelt Deliveroo de regels. Het bedrijf wil uiteindelijk in alle landen waar het actief is de nieuwe dienst aan te bieden.