PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De olieproductie in Iran en Venezuela kan volgend jaar met wel 30 procent dalen vanwege Amerikaanse handelssancties en economische onrust. Daardoor zouden 1,5 miljoen vaten olie van de markt kunnen verdwijnen vanaf eind 2019. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport.

In Iran kan de productie met bijna een kwart dalen onder druk van nieuwe sancties van de Verenigde Staten na het opzeggen van het atoomakkoord door president Donald Trump. Voor Venezuela, dat al te maken heeft met een fors lagere olieproductie door de diepe economische crisis in het land, wordt nog een verdere daling met wel 40 procent voorzien door het IEA.

Beide landen zijn lid van oliekartel OPEC. Het IEA denkt dat met name OPEC-producenten in de Golfregio hun productie kunnen opvoeren om de daling in Iran en Venezuela te compenseren. De stijgende Amerikaanse schalieproductie kan een rol spelen om te kunnen voldoen aan de groeiende olievraag in de wereld. Inmiddels zijn de olieprijzen gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar, mede vanwege het wegvallen van productie uit Venezuela en de nieuwe sancties tegen Iran.

Tegenstander

De leden van de OPEC komen volgende week vrijdag in Wenen bijeen om te praten over de productie. Saudi-Arabië is samen met niet-OPEC-lid Rusland voorstander van een productieverhoging in de tweede helft van dit jaar, maar OPEC-leden als Irak en Iran zouden juist tegenstander zijn. De OPEC heeft samen met Rusland sinds begin 2017 de productie beperkt om zo de olieprijzen op te krikken.

Het Kremlin liet woensdag weten dat president Vladimir Poetin een ontmoeting zal hebben met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman om te praten over de productiedeal. Salman komt naar Rusland voor het WK voetbal dat donderdag van start gaat. De openingswedstrijd is tussen Rusland en Saudi-Arabië.