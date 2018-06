Frans-Japans autoverbond bespaart meer

Gepubliceerd op | Views: 366 | Onderwerpen: Japan

PARIJS (AFN) - Renault, Nissan en Mitsubishi hebben vorig jaar als gevolg van hun samenwerking meer weten te besparen. De drie automakers behaalden door de alliantie kostenvoordelen van 5,7 miljard euro, tegen 5 miljard vorig jaar. Mitsubishi draaide in 2017 voor het eerst een volledig jaar mee met het samenwerkingsverband.

De concerns lopen op schema om hun doelstelling van 10 miljard euro aan kostenvoordelen in 2022 te behalen, zegt topbestuurder Carlos Ghosn. De drie delen onder meer ontwikkelings- en onderzoekskosten en platforms voor de productie van auto's. Verdere kostenvoordelen moet worden behaald door driekwart van alle auto's met gedeelde aandrijfsystemen te maken. Nu gebeurt dat nog bij een derde van alle auto's van de concerns.

Uit de fabrieken van Renault, Nissan en Renault rolden in 2017 in totaal 10,6 miljoen voertuigen. Het verbond is daarmee naar eigen zeggen 's werelds grootste verkoper van personenauto's en kleine bedrijfsvoertuigen.

In maart staken weer geruchten de kop op over een fusie van twee leden van de alliantie, Nissan en Renault. Eerdere plannen daarvoor stuitten telkens op verzet van de Franse staat, die een belang van circa 15 procent heeft in Renault. Onder de huidige president Emmanuel Macron zou Frankrijk echter minder problemen hebben met de verkoop van zijn belang.