Adyen verdubbelt in waarde bij beursgang

Gepubliceerd op | Views: 6.767

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsdienstverlener Adyen verdubbelde woensdag bij zijn eerste handelsdag op Beursplein 5 in waarde. Het aandeel ging voor een introductieprijs van 240 euro naar het Damrak en stond rond 11.00 uur al op bijna 490 euro.

De koerssprong geeft het bedrijf een waarde van dik 14,1 miljard euro. Daarmee is de relatieve nieuwkomer in de financiële sector in één klap meer waard dan een oudgediende als de Duitse bank Commerzbank. De beursgang van Adyen is de grootste in Amsterdam sinds die van ABN AMRO en wordt dan ook gezien als de beursgang van het jaar. Het is waarschijnlijk de grootste techbeursgang in Europa van het jaar.

Momenteel kunnen ook particuliere beleggers gewoon handelen in het fintechbedrijf. De inschrijving voorafgaand aan de beursgang was voorbehouden aan grote institutionele partijen. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar alleen bestaande stukken aangeboden.

Onder de vroege investeerders is onder meer beleggingsbedrijf Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse technologiesector meedoen zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg en topman Jack Dorsey van Twitter. De beursgang levert oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff miljoenen op. Ook prinses Mabel van Oranje maakt een deel van haar belang te gelde.

Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify. Analisten waren vooraf zeer te spreken over het fintechbedrijf. Nog voordat de handel van start was gegaan kwam het eerste koopadvies voor het aandeel al binnen.