Samenwerking tussen ING en AXA

AMSTERDAM (AFN) - ING gaat een langjarige samenwerking aan met de Franse verzekeraar AXA, waarbij de twee een wereldwijd digitaal platform voor verzekeringsdiensten opzetten. Er werden geen financiële details over de overeenkomst naar buiten gebracht.

Bij de samenwerking brengt ING zijn kennis over digitaal bankieren samen met de expertise van AXA als het gaat om verzekeringsproducten en -diensten. Deze worden ter beschikking gesteld aan klanten van ING in Duitsland, Australië, Italië, Frankrijk, Tsjechië en Oostenrijk via de mobiele app van het financiële concern.

Topman Ralph Hamers van ING verklaarde onder meer dat het initiatief zal helpen met het verbreden van de inkomsten van de bank. Zijn collega Thomas Buberl van AXA gaf aan dat de samenwerking met ING een belangrijke stap is in de richting van de toekomst van digitale verzekeringsdiensten.