Kempen geeft Adyen eerste koopadvies

Gepubliceerd op | Views: 1.779

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Adyen had woensdag al zijn eerste koopadvies te pakken, nog voordat de handel voor het eerst van start ging. Analisten van Kempen gaven de betalingsdienstverlener, die zijn debuut maakt op het Damrak, daarbij een koersdoel van 320 euro.

Adyen begint zijn beursrit woensdag op 240 euro per aandeel. Kempen verwacht dat de aandelen het goed zullen doen in een ,,industrie waarin alles om groei draait'' en noemt de introductieprijs ,,erg aantrekkelijk''. De timing van de beursgang is daarbij goed, aldus analist Anil Akbar. Het aandeel Adyen komt overigens ook op de lokale favorietenlijst van de marktvorser te staan.

Kenners verwachten verder dat bedrijven als Wirecard, Ingenico, Worldpay en Worldline woensdag mee zullen liften op de beursgang van Adyen, de meerdere malen overtekend was.