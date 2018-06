Coca-Cola bevestigt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 262 | Onderwerpen: levensmiddelen

ATLANTA (AFN) - Frisdrankproducent Coca-Cola handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2018. Daarbij rekent het bedrijf op een groei van de autonome omzet met 4 procent en een stijging van de winst per aandeel uit voortgezette activiteiten met 8 tot 10 procent.

Coca-Cola kwam ook met verwachtingen voor de effecten van valutaschommelingen. Voor het hele jaar zal dit een negatief effect op de omzet van 0 tot 1 procent hebben, en bij het operationeel resultaat 2 tot 3 procent.

Het Amerikaanse bedrijf publiceerde het bericht in aanloop naar een conferentie over de consumentenmarkt in Parijs, die wordt georganiseerd door Deutsche Bank. Op die bijeenkomst zijn de financieel directeur en het hoofd voor groei van Coca-Cola aanwezig.