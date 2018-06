Japanse beurs klimt in lagere regio

Gepubliceerd op | Views: 309 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs ging woensdag licht vooruit in een overwegend lagere regio. Beleggers keken vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting later op de dag de rente voor de tweede keer dit jaar verhogen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger op 22.966,38 punten. Toshiba klom 6 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het technologieconcern voor 700 miljard yen (5,4 miljard euro) aan eigen aandelen gaat inkopen.

Toyota won 1,3 procent. De automaker investeert 1 miljard dollar in taxi-app Grab, de Singaporese concurrent van Uber. Nintendo raakte ruim 6 procent kwijt. Volgens handelaren presenteerde de maker van computerspelletjes geen grote belangrijke nieuwe titels op de game-beurs E3 2018.

De andere beurzen in het Verre Oosten deden overwegend een stapje terug. De beurs in Shanghai zakte 0,5 procent en in Sydney verloor de All Ordinaries 0,6 procent. De beurzen in Zuid-Korea en Indonesië waren gesloten vanwege nationale feestdagen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de min. ZTE kelderde 10 procent na hervatting van de handel. De handel in de aandelen van de Chinese maker van telecomapparatuur werd in april stilgelegd na Amerikaanse sancties vanwege illegale handel van het bedrijf met Iran en Noord-Korea.