quote: FPAK schreef op 13 jun 2018 om 08:13:

Lijkt mij een gevalletje oneerlijke concurrentie?

Precies datgene waar KLM altijd over klaagt bij de Golfcarriers.

Geholpen door de nederlandse regering, geholpen door de franse regering, geholpen door Schiphol. Dit heeft niets meer met een "echt" bedrijf te maken.

Laten we alsjeblieft niet meer schijnheilig doen KLM.



Iedere grond die AirFrance/KLM meende te hebben om te klagen over de 'sponsoring van de Golfcarriers' is toch direct verdwenen als ze deze hulp accepteren? Ik ben benieuwd of zij arrogant genoeg zijn om daar in de nabije toekomst weer petities over te starten.