'FNG wil binnen maand naar beurs Brussel'

BRUSSEL (AFN) - Kledingbedrijf FNG wil al uiterlijk half juli een notering aan de beurs in Brussel. Dat heeft topman Dieter Penninckx tegen Belgische media gezegd. Daarbij kan FNG, dat eigenaar is van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, mogelijk tientallen miljoenen euro's aan extra kapitaal ophalen.

De aandeelhouders van FNG stemden onlangs in met het plan om het hoofdkantoor officieel van Zoetermeer naar Mechelen te verplaatsen. Daarmee wordt FNG officieel weer een Belgisch bedrijf. Het werd in 2016 Nederlands toen het Miss Etam overnam, dat een Nederlandse beursnotering had.

Die beursnotering in Amsterdam wil FNG wel behouden. De notering in Brussel komt erbij.