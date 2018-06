'ThyssenKrupp wil betere fusiedeal met Tata'

Gepubliceerd op | Views: 334 | Onderwerpen: staal

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - ThyssenKrupp praat met Tata Steel over een verbetering van de voorwaarden voor de fusie van hun Europese staaldivisies. Dat meldde zakenkrant Handelsblatt op basis van ingewijden rond de zaak. Woensdag wordt de fusiedeal met Tata besproken in de raad van commissarissen van het Duitse staal- en industrieconcern.

Eerder deze week werd nog bekend dat de activistische investeerder Elliott kritisch is over de deal. Volgens de aandeelhouder moet ThyssenKrupp betere voorwaarden afdwingen omdat de prestaties van diens Europese staaltak zijn verbeterd, terwijl die van Tata Steel Europe, het moederconcern van de voormalige Hoogovens in IJmuiden, juist zijn verslechterd. De waarderingen van beide bedrijven in de fusiedeal moeten dan ook aangepast worden, aldus Elliott. Grootaandeelhouder Cevian Capital van ThyssenKrupp zou Elliott hierin steunen.

Volgens Handelsblatt komt topman Heinrich Hiesinger van ThyssenKrupp bij de commissarissen met plannen voor de heronderhandelingen met het Indiase Tata. Het blijft wel de bedoeling dat het eigendom van het fusiebedrijf gelijkwaardig wordt verdeeld tussen beide ondernemingen. Deze maand zou een definitief besluit genomen moeten worden over de deal.