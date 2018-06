Gepubliceerd op | Views: 889 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Het ASR Hypotheekfonds heeft het afgelopen jaar ruim 1 miljard euro aan inleg aangetrokken van institutionele beleggers. Dat bleek woensdag. Circa dertig pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensfondsen stapten in het fonds van ASR vermogensbeheer.

Het fonds werd in juni vorig jaar opgericht voor beleggingen in Nederlandse woninghypotheken. ASR geeft aan ,,trots'' te zijn op het feit dat beleggers 1 miljard in het fonds hebben gestoken. De financieel dienstverlener streeft uiteindelijk naar een fonds met een omvang van enkele miljarden. Beleggers kunnen daarbij kiezen uit hypotheken met NHG-garantie en hypotheken zonder die garantie, afhankelijk van de door hen gewenste verhouding tussen risico en rendement.