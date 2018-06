Megafusie AT&T en Time Warner mag van rechter

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse telecomgigant AT&T mag mediabedrijf Time Warner overnemen. Dat heeft een rechter in de Verenigde Staten besloten. De deal ter waarde van 85 miljard dollar stuitte eerder op mededingingsbezwaren en beide bedrijven probeerden daarom via de rechter af te dwingen dat zij alsnog mogen fuseren.

Er wordt al sinds 2016 gesteggeld over de megatransactie. Door de samensmelting ontstaat er volgens kenners een speler in de media- en entertainmentwereld die zich met gemak kan meten met partijen als Netflix en Amazon. De rechter stelde in zijn besluit geen verdere voorwaarden.

Met de overname verzekert AT&T zich van een keur aan populaire programma's. Time Warner is onder meer het bedrijf achter HBO en Cartoon Network. Ook bezit het de uitzendrechten van basketbalcompetitie NBA.

Recent was er ook veel ophef in verband met de deal omdat AT&T de privéadvocaat van president Donald Trump had ingehuurd voor bepaalde adviezen. Die advocaat, Michael Cohen, is zelf ook weer een omstreden figuur. Hij had pornoactrice Stormy Daniels zwijggeld betaald zodat ze niet uit de school zou klappen over een affaire met Trump.