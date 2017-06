Topman Uber voorlopig langs de zijlijn

Gepubliceerd op | Views: 106

SAN FRANCISO (AFN) - Topman Travis Kalanick van Uber gaat voor onbepaalde tijd met verlof. Dat heeft hij laten weten in een bericht aan het personeel dat in handen is van verscheidene Amerikaanse media. Het bedrijf achter de bekende taxi-app ligt onder vuur door beschuldigingen over seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Het advocatenkantoor van voormalig minister van Justitie Eric Holder heeft in opdracht van Uber de bedrijfscultuur doorgelicht en is met een lange lijst met aanbevelingen gekomen. De eerste daarvan is een versterking van het management met een operationeel directeur en een herverdeling van de taken van de 40-jarige Kalanick.

Daarnaast raadt het advocatenkantoor Uber aan een onafhankelijk voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen, en maatregelen te treffen zodat klachten over discriminatie en intimidatie serieuzer worden genomen. Verder zou het bedrijf er goed aan doen relaties op de werkvloer te verbieden en het alcoholgebruik bij werkgerelateerde evenementen aan banden te leggen.

Wangedrag

Eerder deze week werd Emil Michael, hoofd van de zakelijke tak van het technologiebedrijf, de laan uitgestuurd. Hij zou bij minstens twee incidenten betrokken zijn geweest waarbij sprake was van ,,wangedrag". De bestuurder gold als een vertrouweling van Kalanick. Vorige week werden ook al twintig werknemers ontslagen.

Kalanick heeft ook persoonlijke redenen om er een tijdje tussenuit te gaan. Zijn moeder kwam enkele weken geleden om het leven door een zwaar bootongeval. Zijn vader raakte daarbij zwaargewond.