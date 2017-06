Diesel weggelekt bij Vopak in haven Antwerpen

Gepubliceerd op | Views: 117

ANTWERPEN (AFN/BELGA) - Door een lek in een dieseltank bij tankopslagbedrijf Vopak in het Antwerpse havengebied is maandagavond 470.000 liter diesel weggelopen. Naar verluidt was een kapotte pomp de veroorzaker van de problemen.

De brandweer was snel ter plaatste om de smurrie af te schermen met schuim zodat de diesel niet verder over het bedrijventerrein zou vloeien. Er zou niet meteen schade zijn aan andere infrastructuur van het bedrijf.

Het opruimen zal volgens de brandweer een ,,langdurig en complexe klus" worden, vooral vanwege de grote hoeveelheid diesel die wegvloeide.