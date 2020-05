'Klimaatplannen Shell niet genoeg voor halen doelen Parijs'

De titel van dit IEX artikel is weer eens fout en schept verkeerde impressies. Wanneer leren jullie het nu eens om neutraal te rapporteren. Ik beschuldig IEX nu simpel van foutieve berichtgeving. Shell is wel in staat de doelen te halen, alleen FTh zegt van niet. DE TITEL IS FOUT EN IRRITANT.

Ik heb zelf deel genomen aan de AVA webcast vanmiddag en ik begrijp de recalcitrante Trump achtige houding van Follow This absoluut niet. Ten eerste waren de antwoorden van Shell aan hen en ook aan grote andere shareholders met soortgelijke vragen (verzekeringsmij, etc) zeer "to the point". Men heeft wel degelijk keurige en zeer vergaande plannen om zichzelf te transformeren (wat inderdaad niet kan van vandaag op morgen) en is daarnaast afhankelijk of de klant wel wil mee switchen. Wat van Beurden bedoelde us dat als Shell het roer te snel omgooit en de klanten gaan hun "fossielen" elders kopen, er uiteraard geen bestaansrecht meer is voor Shell en dus kunnen plannen in de prullenbak. Het roer omgooien moet uiteraard via de grote energie maatschappijen maar MET medewerking van de klant. De weinig empathische instelling van Follow This helpt echt niet. Zo ook de titel generator van IEX. Follow This kan beter goede sier maken met Shell om anderen, die wel wat zeggen maar darbij geen plannen hebben, in die richting te duwen. Als aandeelhouder steun ik Shell in hun transitie poging.