Philips echo-apparatuur in VS goedgekeurd voor diagnose covid-19

AMSTERDAM (AFN) - Echo-apparatuur van Philips mag in de Verenigde Staten worden gebruikt voor het helpen diagnosticeren van besmettingen met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA bepaald. Daardoor kan Philips nu officiële richtlijnen opstellen voor artsen die de apparatuur, waaronder draagbare apparaten, daarvoor willen gebruiken.

Met echo-apparatuur kan door longontsteking aangetast longweefsel snel worden aangetoond. Omdat Covid-19 ook de longen aantast, is dat bij de door het nieuwe coronavirus veroorzaakte ziekte ook mogelijk. Bovendien hebben patiënten met Covid-19 een grotere kans op hartproblemen en kan een echo van het hart worden gebruikt om te kijken of de hartfunctie is aangetast.

Philips meldt dat een eerste diagnose met een echo-apparaat op bijvoorbeeld de intensive care-afdeling zorgt dat patiënten niet door het ziekenhuis heen en weer hoeven te worden vervoerd. Dat verkleint het risico op besmettingen.