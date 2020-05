BAM ontvangt officiële gunning voor Deens-Duitse tunnel

Kwestie van goede risico inschatting EN contract opstellen.

Koopje zo een tunnel eigenlijk. Wat is nu 3,4 miljard. Covid-19 kost de NL schatkist 106 miljard ( van 14 mld overschot naar 92 mld te kort ). We zouden mooi ook schikhol in zee kunnen zeggen met snelle infrastuctuur. Mooie exposere ook.

Trouwens 106 mld overheidsschuld t.g.v. ca. 5000 Covid-19 doden... is ruim 20 mln per dode. (In Nederland alleen al ). Malariamug veroorzaakte in 2019 ruim 400.000 doden. Staken we daar toen niet 160 mln in ? Dat is 400 per dode (in Afrika hoofdzakelijk ), een koopje.

Alles is relatief wil ik maar zeggen ..... . Maar iemand moet wel weer dat gapende gat van 106 mld gaat opvullen.