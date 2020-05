BAM ontvangt officiële gunning voor Deens-Duitse tunnel

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Duitsland

BUNNIK (AFN) - Bouwconcern BAM en andere partijen in de joint venture Femern Link Contractors hebben de officiële gunning ontvangen voor de uitvoering van de contracten voor het ontwerp en de bouw van van de Femernbelt-tunnel tussen Denemarken en Duitsland.

Het gaat om drie contracten met een gezamenlijke waarde van 3,4 miljard euro, waarvan ongeveer 25 procent voor BAM. Sinds de ondertekening van de contracten in mei 2016 heeft de joint venture al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de degelijkheid van zowel de ontwerp- als uitvoeringsmethoden te vergroten.

De achttien kilometer lange afzinktunnel tussen de regio’s Lolland Falster in Denemarken en Sleeswijk-Holstein in Duitsland wordt de langste weg- en spoortunnel ter wereld. De tunnel verkort de reistijd tussen de Duitse en Deense kust tot slechts tien minuten met de auto en zeven minuten met de trein, ten opzichte van de huidige reistijd van een uur per veerboot of een omweg van 160 kilometer via het Deense Jutland. De tunnel had oorspronkelijk in 2024 klaar moeten zijn, maar de beoogde startdatum is niet gehaald. Nu wordt gemikt op een opening voor het verkeer in 2029.