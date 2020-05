Nederlandse staat wil tot 9 miljard euro ophalen

quote: W-0803 schreef op 13 mei 2020 13:04:

Lol, echt iedere dag komen deze berichten tegenwoordig voorbij, wat een bedelaarsvolk. Dat investeerders nog happig zijn op de deze schuldpapieren met negatieve rente...

Het is toch logisch,de beurs is grillig met nu veel risico omdat we niet weten hoe het afloopt in bijv. Amerika.Geld op je bank zetten heeft ook een probleem gezien het voorgaande, banken worden enorm hard geraakt, dus kans dat je geld kwijt bent is hoog.de NL staat heeft één van de beste trackrecords en je geld staat een stuk veiliger dan hierboven.Je betaalt daarom een premie om je geld veilig te stellen,als ik 10 miljoen had, wist ik het ook wel, zou ik toch ook echt wel e.a. spreiden ook in staatsobligaties..