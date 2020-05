IEA: olievraag nog minstens jaar onder niveau van voor crisis

Ik denk dat de Groene Beweging er een beetje uit gaat. Men heeft de oplossingen niet voor handen en dat zal ook nog wel even duren. De stap naar kernenergie zal de beweging in een stroomversnelling plaatsen.

Mochten we komende winter een Elfstedenwinter krijgen (1,50 meter schaatsen, lijkt me leuk met een menselijke file van 60 kilometer) dan valt het Groene Gebed volledig door de mand. Want Nederlanders zijn geen pietlutten, maar een koude badkamer en slaapkamers, zijn echt 'de Jaren 50' en dat willen we echt niet meer.

Kijk naar plastic. Het is gewoon weer booming.