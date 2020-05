'JET mogelijk ook interessante prooi voor Uber'

Het zou echt enorm dom zijn als we JET gaan inruilen voor uit het niets gecreerde dollars. Je ziet dat het herstel in de VS wordt gedragen door de lucratieve software tech bedrijven. Dit soort bedrijven zijn wat het bankieren ooit geweest was. We moeten er juist als Nederland voor zorgen dat we deze 'Nieuwe Economie' bedrijven behouden.



Je ziet het wel met Adyen. Wie had ooit gedacht dat een bedrijf met een relatief simpel online product (betalingen) zo snel uit zou groeien tot een bedrijf dat groter is dan ING, Aegon en ABN AMRO bij elkaar opgeteld.



De hele software rondom AirBnB, Booking.com, Uber, Snap, Adyen, JET, etc. Dit zijn helemaal geen complexe producten om te maken. Dat kunnen we in Nederland ook prima maken. Sterker nog, ik denk dat er tal van startups zijn geweest die dergelijk platforms hebben ontwikkeld. Het hele probleem is dat er hier geen tientallen miljarden Euro's in gepompt worden om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk wereldwijd marktleider worden.