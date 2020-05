'JET mogelijk ook interessante prooi voor Uber'

Gepubliceerd op | Views: 151

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway is een van de weinige Europese branchegenoten die voor Uber interessant is om over te nemen. Dat zeggen analisten van JPMorgan naar aanleiding van de mogelijke overname van GrubHub door het taxi- annex bezorgbedrijf. Het prijskaartje van zo'n 10 miljard pond dat aan het nieuwbakken fusiebedrijf hangt is evenwel te hoog, menen ze.

Uber Eats is op weinig markten een concurrent voor Just Eat Takeaway. In het Verenigd Koninkrijk is het Amerikaanse bedrijf slechts de nummer drie. Just Eat Takeaway kan volgens de marktvorsers wel geïnteresseerd zijn in een verkoop van verschillende bezittingen, zoals zijn Canadese of Braziliaanse activiteiten.

Ook met Delivery Hero, waar het in Nederland genoteerde Prosus een belang in bezit, heeft weinig overlap met Uber Eats. De Amerikanen vertrokken juist onlangs uit enkele markten waar Delivery Hero ook actief is.

JPMorgan heeft een overweight advies voor Just Eat Takeaway. Het aandeel van de maaltijdbezorger stond woensdag rond 12.10 uur 0,1 procent hoger op 98,58 euro.