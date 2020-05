Tencent profiteert van gamende Chinezen

Gepubliceerd op | Views: 1.113 | Onderwerpen: China

SHENZHEN (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetreus Tencent heeft in het eerste kwartaal zijn omzet en winst opgevoerd omdat Chinezen tijdens de coronalockdown veel meer geld uitgaven aan computerspelletjes. Ook het gebruik van sociale media zoals Tencents WeChat-dienst nam flink toe, waardoor het bedrijf meer reclame-inkomsten binnen kon halen. Een vertraging op andere vlakken vanwege de coronamaatregelen kon zo worden weggepoetst.

Hoewel veel bedrijven hun reclamebudgetten verkleinden om kosten te besparen tijdens de corona-uitbraak, gingen die voor sociale media juist omhoog. Het gebruik van WeChat Moments, wat vergelijkbaar is met de newsfeed van Facebook, steeg aanzienlijk.

Ondanks de lockdown en lichtere coronamaatregelen die een groot deel van de meetperiode golden in China, steeg de omzet van Tencent met een kwart tot 108,1 miljard yuan, omgerekend ruim 14 miljard euro. De winst ging met 6 procent omhoog tot 28,9 miljard yuan. Het cijfer van vorig jaar vertekent omdat toen een eenmalige winst op investeringen van 11 miljard yuan in de boeken werd gezet.

Tencent is al langere tijd in een concurrentiestrijd verwikkeld met de Chinese techreus Alibaba, met name op het gebied van clouddiensten en fintech. Daarnaast is nieuwkomer ByteDance, bekend van de app TikTok, een geduchte concurrent aan het worden voor de sociale media en entertainment-takken van het bedrijf.