Europese beurzen omlaag door coronazorgen

Okay, Ik zal eerlijk zijn.

Die fake dips beginnen mijn frustratiegrens flink te testen.

Je weet gewoon dat er een moment komt dat de dip gaat doorzetten.

Vraag me af of er niet gesold wordt met de kleine investeerders.



Ook met de bitcoin na de halving. Grote investeerders die flink hadden ingekocht, namen daarna hun winst. De kleine investeerders die erachter aan kwamen kregen een koude doush.



Als je als kleine investeerder ondanks:

- de inmenging van de overheid (FED, EU).

- computergestuurd beleggen.

- fundamentele economische indicatoren (zware verliezen, werkloosheid) die niet gelden voor de aandelenmarkt...



Over 1 jaar ALSNOG met een vette winst uitkomt.....heb ik serieus diepe respect voor je.

Echt waar. Ik weet zeker dat er maar een heel klein percentage van de kleine investeerder winst zal halen.



Hoe dan ook, er zal een moment komen dat de inmenging van de overheden niets meer zullen uithalen. NIets duurt oneindig!