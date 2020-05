Europese beurzen omlaag door coronazorgen

quote: TraderInWaves schreef op 13 mei 2020 12:32:

Okay, Ik zal eerlijk zijn.

Die fake dips beginnen mijn frustratiegrens flink te testen.

Je weet gewoon dat er een moment komt dat de dip gaat doorzetten.

Vraag me af of er niet gesold wordt met de kleine investeerders.



Ook met de bitcoin na de halving. Grote investeerders die flink hadden ingekocht, namen daarna hun winst. De kleine investeerders die erachter aan kwamen kregen een koude doush.



Als je als kleine investeerder ondanks:

- de inmenging van de overheid (FED, EU).

- computergestuurd beleggen.

- fundamentele economische indicatoren (zware verliezen, werkloosheid) die niet gelden voor de aandelenmarkt...



Over 1 jaar ALSNOG met een vette winst uitkomt.....heb ik serieus diepe respect voor je.

Echt waar. Ik weet zeker dat er maar een heel klein percentage van de kleine investeerder winst zal halen.



Hoe dan ook, er zal een moment komen dat de inmenging van de overheden niets meer zullen uithalen. NIets duurt oneindig!

Je geeft jezelf in feite al tips. Volg niet de flow maar blijf contra opereren.Als zeer kleine belegger heb ik de volgende tactiek: koop een aandeel na een flinke plotselinge dip zonder zichtbare onderliggende reden. (Bijv. ABN-AMRO nu kopen omdat ze hard gedaald zijn is heel risicovol, want er is een goede reden voor de daling) Ik heb het over een tijdsbestek van 5-10 minuten en een daling van die er voor zorgt dat het aandeel oversold is en de lijn buiten de onderkant van de bollinger band komt. Ook let ik op de MACD. Als de beide lijnen nog boven 0 staan, dan is dat iets wat ik een natuurlijke correctie noem. Staan de lijnen al erg laag, dan is de kans op een correctie naar boven erg groot. Ik koop het aandeel dan zo scherp mogelijk met een limit order die misschien wel of niet geraakt gaat worden. Soms heb ik pech en mis ik het moment door een te scherpe limit order, maar dat is dan maar zo. Ik stap daarna zo snel mogelijk uit en neem mijn winst wanneer er een lokaal maximum bereikt lijkt te zijn. Ook verkoop ik wanneer het aandeel toch weer verder naar beneden gaat. 8 van de 10 keer heb ik gelijk en komt er een dead cat bounce of zelfs een herstel. De andere keren was ik te vroeg met kopen en verkoop ik met een paar euro verlies alsnog weer de aandelen. Op deze manier kan ik, mits geconcentreerd (en dat is lastig met kinderen :) ), elke beursdag een beetje rendement halen.Ik kies daarvoor een aandeel van een bedrijf met een sterke onderliggende positie, veel zijwaartse of opwaartse bewegingen en een relatief klein verschil tussen vraag en aanbod. Dit doe ik op de beurs in de VS omdat daar de transactiekosten laag zijn. Ik betaal ongeveer 58 cent per transactie. NVidia is een aandeel waar ik al veel aan heb verdiend. Een sterke onderliggende positie en gemiddeld gezien een betrouwbare opwaartse beweging.(Op dit moment heb ik geen enkele positie in aandelen. Ik vind de markt nu meer een casino en volstrekt onlogisch reageren op macro-economische cijfers. Het is wachten op rustigere tijden en dan probeer ik het wel weer.)