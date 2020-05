Analisten vinden cijfers ABN AMRO teleurstellend

De waardering van een aandeel heeft maar weinig te maken met de realiteit. Men prijst van alles en nog wat in alsof allerlei ontwikkelingen simpel in te prijzen zijn. Het blijft een kwestie van vraag en aanbod, waarbij ongunstige berichten meer aanbod dan vraag uitlokken en gunstige berichten meer vraag dan aanbod uitlokken. In het eerste geval daalt de koers, in het laatste geval stijgt de koers. En ook deze koerswijzigingen zijn weer het resultaat van handjeklap. De beurs is nog net geen casino. Ondertussen proberen we, vooral analisten, het koersverloop te voorspellen. Verder dan de grote lijn kun je echter niet komen. Dus ook dat voortdurend afgeven van koersdoelen is een zinloos gedoe. Bovendien baseren we die koersdoelen niet op feiten maar op allerlei veronderstellingen en dat meenemen van die veronderstellingen noemen we dan gewichtig "in prijzen". Kortom, beleggen is nog niet zo simpel, hoe we ook proberen te doen alsof het allemaal te beredeneren valt. Het is veelal een kwestie van afwachten, geduld oefenen en handelen naar bevind van zaken.