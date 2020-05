'Handelsupdate Retail Estates positief'

Gepubliceerd op | Views: 789

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates is met een positieve handelsupdate over de coronacrisis gekomen. Dat meldde KBC Securities. Retail Estates gaf aan dat alle winkels van het bedrijf in Nederland en België weer open zijn dankzij de versoepelingen van de maatregelen tegen het virus. Enkel de horecazaken zijn in België en Nederland nog steeds gesloten.

Daarnaast werden ook voorlopige cijfers over het afgelopen boekjaar gemeld, dat eind maart afliep. Daarbij vielen de huurinkomsten van Retail Estates hoger uit dan KBC had gedacht. De publicatie van de volledige cijfers werd met drie weken uitgesteld. Het dividend werd bevestigd door het Belgische bedrijf.

Het advies staat op buy, met een koersdoel van 60 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 10.00 uur een plus van 0,8 procent op 50,70 euro.