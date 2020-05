Coronacrisis raakt containervervoerder Maersk

Gepubliceerd op | Views: 879

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk verwacht dat de volumes het huidige tweede kwartaal weleens een kwart lager uit kunnen komen dan een jaar eerder. De coronacrisis heeft "een significante impact" op de activiteiten van de onderneming, aldus topman Søren Skou.

Door de lockdowns in veel landen heeft de vraag naar goederen een flinke tik gekregen. Dat heeft een directe impact op de goederenstroom. Maersk trok in maart zijn eigen financiële verwachtingen voor het hele jaar in. Momenteel houdt de onderneming rekening met een krimp van de wereldwijde containermarkt, tegen een eerdere prognose van een groei met 1 procent tot 3 procent.

In het eerste kwartaal zag Maersk de omzet enigszins toenemen tot bijna 9,6 miljard dollar. Dat was iets meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien.