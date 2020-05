Sterke orderinstroom stuwt resultaten Tie

Gepubliceerd op | Views: 1.411

BREUKELEN (AFN) - Softwarebedrijf Tie Kinetix heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de resultaten flink weten te verbeteren. De onderneming had baat bij de flinke orderinstroom die eerder in Nederland, de Verenigde Staten en Frankrijk werd gerealiseerd. Dat betaalde zich nu uit.

Het bedrijf slaagde er ook in de kosten op een gelijk niveau te houden, wat bijdroeg aan het verbeterde resultaat. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg ruim 1,1 miljoen euro, van een klein negatief resultaat een jaar terug. Onder de streep resteerde nu een positief resultaat van 375.000 euro. Dat werd gerealiseerd op een omzet van bijna 8,7 miljoen euro, tegenover iets meer dan 7,3 miljoen euro een jaar eerder.

Tie verwacht dat de coronacrisis wel enig effect zal hebben in de tweede helft van het jaar. Er wordt rekening gehouden met klanten die stevig worden geraakt en investeringen mogelijk niet kunnen uitvoeren. Tie is ook van plan om betalingstermijnen van klanten op te voeren. Wel benadrukt de onderneming dat zijn kaspositie sterk is en dat Tie een goede uitgangspositie voor de tweede helft van het jaar heeft. Investeringen zijn wel tijdelijk op pauze gezet, maar deze worden mogelijk in de zomer alweer herstart.