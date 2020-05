Recordkrimp Britse economie in maart door coronacrisis

Net als Donald greep Boris te laat in wat hun nu onnodig veel doden kosten. Beiden worden ook geconfronteerd dat ze hun bedrijven niet sneller kunnen openen dan in veel andere landen, die wel eerder het gevaar inzagen van dit virus. Nergens ter wereld telt men meer covid-19 doden dan in de VS en nergens meer in Europa dan in de UK. Toeval ? De economie in beide landen zal dan ook nog slechter worden dan ze al is.