Recordkrimp Britse economie in maart door coronacrisis

LONDEN (AFN/RTR) - De economie van Groot-Brittannië heeft in maart een krimp laten zien van 5,8 procent ten opzichte van februari onder druk van de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Volgens het Britse statistiekbureau gaat om de sterkste krimp in een maand ooit gemeten.

Door de crisis en de beperkende maatregelen die in maart werden ingevoerd door de Britse overheid kwam een groot deel van de economie stil te liggen. Veel bedrijven in Groot-Brittannië sloten de deuren. Inmiddels worden die lockdown-maatregelen langzaam versoepeld.

In alle economische sectoren waren minnen te zien, met name in de omvangrijke Britse dienstensector met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en luchtvaart. Maar ook in de industrie en bouw stond de activiteit fors onder druk. Naar verwachting zal in april een nog sterkere krimp te zien zijn omdat toen Groot-Brittannië echt de volledige maand op slot zat.

2 procent

Over het gehele eerste kwartaal werd een krimp gemeten van 2 procent in vergelijking met de voorgaande periode, aldus het statistiekbureau. Dat is de sterkste daling sinds eind 2008, tijdens de financiële crisis.

De Britse centrale bank vreest dat over heel dit jaar sprake kan zijn van een neergang van de economie met wel 14 procent. Voor 2021 wordt dan weer een opleving voorspeld van wel 15 procent. Om de crisis te bestrijden heeft de Bank of England (BoE) de rente verlaagd naar het laagste niveau ooit. De Britse overheid heeft steunmaatregelen voor bedrijven ingevoerd om zo massa-ontslagen te voorkomen