Sluiten van skihallen door corona raakt omzet SnowWorld

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van skihallen SnowWorld is door het sluiten van zijn vestigingen vanwege het coronavirus ongeveer 2 miljoen euro aan omzet misgelopen. Tot aan het sluiten van de hallen had de onderneming evenwel een sterk winterseizoen achter de rug. Dat staat in een handelsbericht over de eerste helft van het gebroken boekjaar.

Voor SnowWorld zijn de eerste 6 maanden van het boekjaar verreweg de belangrijkste. In die periode wordt, normaal gesproken, ruim 70 procent van de jaaromzet gegenereerd. Concreet steeg de omzet van SnowWorld in de periode met ruim 24 procent tot 29,6 miljoen euro. Dat kwam vooral door de bijdrage uit verschillende overnames. Gecorrigeerd voor eenmalige posten dikte de winst van SnowWorld met bijna 18 procent aan tot 7 miljoen euro.

Gezien de huidige sluiting van de vestigingen en onduidelijkheid over de timing van de heropening, spreekt SnowWorld geen verwachtingen uit over de resultaten over het gehele boekjaar. SnowWorld verwacht wel dat de liquiditeitspositie toereikend is om de negatieve impact van de sluiting op te vangen.