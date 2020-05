'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 664

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. Beleggers verwerken de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de zorgen over een nieuwe besmettingsgolf als de coronamaatregelen in de Verenigde Staten te snel worden versoepeld. Op Beursplein 5 kwam ABN AMRO met kwartaalcijfers.

De Amerikaanse topdeskundige voor besmettelijke ziektes Anthony Fauci, die momenteel zelf twee weken in quarantaine zit, waarschuwde in een hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat voor het te snel heropenen van het land. Hij vreest bij een overhaaste terugkeer naar het normale leven zeer ernstige gevolgen zoals nieuwe virusuitbraken. In veel Amerikaanse staten worden de maatregelen om het longvirus af te remmen geleidelijk aan versoepeld om de economie weer op gang te brengen.

ABN AMRO leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van 395 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. Volgens de bank moest er erg veel geld opzij gezet worden voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. De kredietvoorzieningen bedroegen in totaal 1,1 miljard euro, vooral door twee volgens de bank uitzonderlijke klantdossiers en omvangrijke collectieve voorzieningen voor sectoren die het eerst worden getroffen door de virusuitbraak.

Commerzbank

Ook de Duitse bank Commerzbank zette in het eerste kwartaal miljoenen euro's opzij om de gevolgen van leningen die vanwege de virusuitbraak mogelijk nooit terugbetaald worden op te vangen. Het financiële concern dook mede daardoor flink in het rood en leed een verlies van 295 miljoen euro.

Retail Estates liet weten dat alle winkels van het vastgoedbedrijf in Nederland en België weer open zijn dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen. Alleen de horecazaken zijn in België en Nederland nog steeds gesloten. In België moesten winkels tot afgelopen maandag verplicht dicht blijven vanwege de pandemie, terwijl in Nederland alle winkels van Retail Estates open zijn gebleven.

Gemengd slot

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index won een fractie tot 520,44 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 697,08 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen steeg 0,9 procent. Wall Street ging flink omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 23.764,78 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zakten 2,1 procent.

De euro was 1,0850 dollar waard tegen 1,0868 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 25,46 euro. Brentolie kostte 2,1 procent minder op 29,36 dollar per vat.