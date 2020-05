Nikkei eindigt lager door coronazorgen

Gepubliceerd op | Views: 546

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht lager geëindigd. Beleggers verwerkten de stevige verliesbeurt op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de zorgen over een nieuwe besmettingsgolf als de coronamaatregelen in de Verenigde Staten te snel worden versoepeld. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven.

De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de min op 20.267,05 punten. Beleggers namen opnieuw wat winst nadat de hoofdindex aan het begin van de week het hoogste niveau in twee maanden bereikte. De Japanse automaker Toyota (min 2,2 procent) ging verder omlaag. Een dag eerder zakte het aandeel al 2 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van het grootste bedrijf van Japan, gemeten naar marktwaarde.

Nissan verloor 2,6 procent. De Japanse autobouwer wil volgens ingewijden miljarden aan kostenbesparingen doorvoeren om de coronacrisis te doorstaan. Technologieconcern NEC won daarentegen 6,5 procent. Het bedrijf verraste beleggers met een verhoging van de dividendverwachting.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds een fractie lager. In de Chinese stad Jilin dreigt het coronavirus verder om zich heen te grijpen en worden maatregelen genomen om de uitbraak in te dammen. De angst voor een nieuwe besmettingsgolf in China nam de afgelopen dagen toe na nieuwe infecties op verschillende plaatsen in het land. In Hongkong klom de Hang Seng-index 0,2 procent en de Kospi in Seoul won 0,5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.