Tesla krijgt steun Trump in strijd om fabrieksopening

Gepubliceerd op | Views: 1.391 | Onderwerpen: Donald Trump

FREMONT (AFN) - Automaker Tesla moet als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt zo snel mogelijk zijn fabriek in Californië kunnen openen. Dat schreef Trump in een bericht op Twitter. Tesla opende eerder deze week zijn fabriek in het Californische Fremont, wat indruist tegen het besluit van lokale autoriteiten.

"Californië moet Tesla en Elon Musk toestemming geven de fabriek NU te openen. Dat kan gemakkelijk en veilig", tweette de president. Musk, de topman van de maker van elektrische auto's, bedankte Trump via hetzelfde medium.

De gezondheidsdienst van Alameda County, waar Fremont deel van uitmaakt, liet weten dat de zogeheten Gigafactory pas aanstaande maandag weer volledig open mag. Tesla moet dan wel voldoende veiligheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus hebben doorgevoerd in zijn enige autofabriek in de Verenigde Staten. Tesla werd eerder gedwongen meerdere Amerikaanse fabrieken stil te leggen wegens lockdownmaatregelen.

Technieuwswebsite The Verge meldt dat Tesla ook voorbereidingen treft om een andere fabriek in de stad Reno in Nevada volledig te openen. Tesla zou dat in een interne e-mail hebben laten weten. Aanvankelijk zou deze fabriek voor accu's en auto-onderdelen slechts gedeeltelijk open gaan.