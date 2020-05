ABN AMRO duikt voor honderden miljoenen euro's in het rood

@Stock king....



solide bank ??



laat even tot je door dringen: onder de streep -395 Miljoen......

Oorzaak:

corona olie prijs en boven al.....2 mega investeringen die geflopt zijn



dat is waar men naar kijkt.



zo solide is het dus niet... en het is een grotendeels door de staat gesteunde bank dus burgers draaien weer op voor de verliezen via de belasting centjes.....



k wil niet negatief doen maar dit zijn de koude keiharde feiten...