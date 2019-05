Volkswagen brengt MAN en Scania naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Volkswagen wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, zelfstandig naar de beurs brengen. Dat heeft het Duitse autoconcern aangekondigd. Verdere details over de plannen worden later naar buiten gebracht. De beursgang moet ergens in de komende maanden plaatsvinden.

Het betreffende onderdeel heet Traton. Dat omvat naast MAN en Scania ook het Braziliaanse Volkswagen Caminhões e Ônibus en vlootbeheerder RIO. Door Traton naar de beurs te brengen zou Volkswagen miljarden euro's kunnen ophalen. Dat geld zou gebruikt kunnen worden voor investeringen in de truckmerken, die kampen met stevige concurrentie van Daimler en Volvo.

Volkswagen overwoog de stap eerder al. Maar de Duitsers stelden de beursplannen in maart dit jaar uit, omdat de marktomstandigheden niet gunstig zouden zijn.

Volkswagen heeft verder bekendgemaakt dat het zijn opties bekijkt wat betreft van onderdelen MAN Energy Solutions en RENK, een fabrikant van transmissiesystemen. Er wordt onder meer gedacht aan het afstoten van die activiteiten. Ook het zoeken naar een samenwerkingspartner behoort tot de mogelijkheden.