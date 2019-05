Gepubliceerd op | Views: 1.365

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden maandag tijdens de middaghandel in New York forse verliezen. De weer oplaaiende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China joeg beleggers op Wall Street schrik aan.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 2,7 procent lager op 25.245 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 2,7 procent, naar 2804 punten, en technologiebeurs Nasdaq leverde 3,5 procent in op 7640 punten.

President Donald Trump waarschuwde China niet met vergeldingen te komen, maar Peking kondigde aan voor 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten de tarieven per 1 juni te verhogen. De Amerikanen bereiden in de tussentijd heffingen voor op bijna alle goederen uit China waarvoor nog geen invoertarieven gelden.

Amerikaanse luchtvaartautoriteit

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsoorlog tussen Washington en Peking moesten het ontgelden. Zo was Apple met een min van 5,8 procent de grootste verliezer bij de Dow-fondsen. Grote exporteurs als maker van elektrische auto's Tesla en witgoedfabrikant Whirlpool verloren tot bijna 6 procent. Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) noteerde daarnaast een koersverlies van 6,4 procent. Juweliersketen Tiffany kreeg eveneens een tik en stond bijna 7 procent in de min.

Boeing daalde een kleine 5 procent. Naast de zorgen over de handelsoorlog kwam de vliegtuigproducent onder druk vanwege nieuws over zijn geplaagde 737 MAX-vliegtuig. De toestellen zouden nog maanden aan de grond moeten blijven omdat de goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit langer op zich laat wachten.

Teleurstellende start Uber

Uber Technologies ging verder ruim 11 procent omlaag. De maker van de bekende taxi-app maakte vrijdag al een teleurstellende start op Wall Street door op zijn eerste handelsdag meteen bijna 8 procent in te leveren.

De euro was 1,1235 dollar waard, tegen 1,1236 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper en kostte 61,06 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 70,14 dollar per vat.