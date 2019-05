Handelszorgen zetten beurzen lager

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met stevige verliezen gesloten. Ook bedrijven genoteerd op Beursplein 5 leverden flink terrein in. De handelsvete tussen de Verenigde Staten en China drukte het sentiment. De handelsdeal waar beleggers tot voor kort nog op rekenden lijkt ver weg nadat beide kanten nieuwe heffingen hebben aangekondigd.

De AEX-index eindigde 1,2 procent lager op 544,27 punten. De MidKap verloor 2,6 procent tot 752,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,5 procent in.

China is van plan om terug te slaan tegen de verhoging van de importtarieven voor Chinese goederen door de Amerikanen. Peking verhoogt vanaf 1 juni de tarieven op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten naar 25 procent.

Vooral fondsen die gevoelig zijn voor oplopende handelsspanningen, zoals de staalproducenten, kwamen onder druk op de beurs. In de AEX was ArcelorMittal de hekkensluiter met een min van meer dan 5 procent. Zorgtechnologieconcern Philips (min 3,8 procent) noteerde ex dividend. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop in de AEX met een winst van 0,5 procent na een adviesverhoging door HSBC.